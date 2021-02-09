الأمم المتحدة تدعو قوات الأمن في ميانمار إلى احترام حقوق الإنسان

ودعا أولا ألمغرين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ميانمار، قوات الأمن إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.

وشدد على أن استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، أمر غير مقبول. وجدد التأكيد على البيان الأخير الصادر عن الأمين العام الذي حث فيه القيادة العسكرية على احترام إرادة شعب ميانمار والامتثال للمعايير الديمقراطية وحل أي خلافات عبر الحوار السلمي.

كما أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في ميانمار عن القلق البالغ بشأن أثر الأزمة الراهنة على رفاه الأطفال. وذكـّرت اليونيسف كل الأطراف بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الأطفال المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والتي تعد ميانمار طرفا فيها، وبما يتماشى مع قانون حقوق الطفل في ميانمار الذي وُضع عام 2019.

وفي سياق المظاهرات والأحداث الراهنة، دعت اليونيسف كل الأطراف، بما في ذلك قوات الأمن، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحل الخلافات عبر السبل البنّاءة والسلمية ومنح الأولوية لحماية وسلامة الأطفال فيما يعبرون عن آرائهم.