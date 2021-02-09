الأمم المتحدة في السودان تهنئ رئيس الوزراء على تشكيل الحكومة الجديدة

وقال بيرتس، في بيان صحفي، إن إدراج الشركاء في اتفاقية جوبا للسلام يعد معلما مهما في الانتقال السياسي وخطوة إلى الأمام نحو تحقيق سلام ملموس وشامل.

ورحب الممثل الخاص للأمين العام في السودان بالتزام رئيس الوزراء حمدوك وجميع الشركاء في المرحلة الانتقالية بتأسيس مجلس تشريعي انتقالي شامل بحلول 25 شباط/فبراير، مع تمثيل هادف للنساء على النحو الوارد في الإعلان الدستوري.

وذكر البيان أن البعثة وأسرة الأمم المتحدة بأكملها تتطلع إلى العمل عن كثب مع الحكومة الجديدة والمجلس السيادي والمؤسسات الانتقالية وشركاء المجتمع المدني في جهودهم للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد. وشجعت البعثة جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء نحو السلام الشامل والتنمية من أجل الشعب السوداني.