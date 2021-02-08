مارتن غريفيثس يبحث في إيران العملية السياسية ووقف إطلاق النار في اليمن

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال الناطق بلسان الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن السيّد مارتن غريفيثس تبادل مع المسؤولين الإيرانيين وجهات النظر حول اليمن، وكيفية إحراز تقدم نحو استئناف العملية السياسية.

وأضاف دوجاريك أن غريفيثس بحث مع جواد ظريف الحاجة الملحة لإحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وفتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على موانئ الحديدة. "ورحب السيد غريفيثس بالتعبير عن دعم إيران لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن".

وأشار دوجاريك إلى أن زيارة المبعوث الأممي لإيران تأتي في إطار جهوده الدبلوماسية لدعم حل سياسي تفاوضي للنزاع في اليمن، يلبي تطلعات الشعب اليمني. وأضاف قائلا: "إن الأولوية العاجلة للمبعوث الخاص هي دعم الاتفاق بين أطراف النزاع لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واتخاذ تدابير إنسانية عاجلة واستئناف العملية السياسية".

جماعة الحوثي والولايات المتحدة

كرر دوجاريك ترحيب الأمم المتحدة باعتزام الولايات المتحدة الأمريكية العدول عن تصنيفها لجماعة الحوثي (أنصار الله) كمنظمة إرهابية أجنبية، وعلى وجه الخصوص، كمنظمة إرهابية عالمية."

وقد أصدرت الأمم المتحدة بيانا يوم السبت رحبت فيه بهذا الإعلان، وأشارت إلى أن إلغاء هذين التصنيفين سيوفر ارتياحا عميقا لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لتلبية احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة. وأعربت في البيان عن أملها في أن يساهم هذا التطور الإيجابي في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى "استئناف عملية سياسية يقودها ويملكها اليمنيون للوصول إلى تسوية شاملة تفاوضية للصراع."