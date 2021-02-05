ترحيب أممي بقرار الولايات المتحدة تعزيز دعمها للحل السياسي في اليمن

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك، ردا على أسئلة الصحفيين، إن القرار يعد تطورا إيجابيا قد يخلق مزيدا من الزخم من أجل الحوار. وأضاف أن المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيثس يتطلع إلى العمل بشكل بناء مع جميع الأطراف في هذا الوقت الحرج بالنسبة للشعب اليمني.

كما رحب المتحدث بجميع القرارات الهادفة إلى توفير مساحة أكبر للحوار وتخفيف معاناة الشعب اليمني. وفي هذا السياق، جدد الدعوة إلى العدول عن قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وقال إن هذا الطلب قائم على أسس إنسانية بحتة في ظل تنامي مخاطر حدوث المجاعة في اليمن.