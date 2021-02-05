ليبيا: إعلان الفائزين في انتخابات المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة

وجاء ذلك عبر بث مباشر من جنيف حيث قام أعضاء الملتقى السياسي الليبي بالتصويت في اجتماعهم المنعقد بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووفقا لما جاء على لسان وليامز، كانت هناك 73 بطاقة اقتراع. امتنع شخص واحد عن التصويت. ولم تكن هناك أية أوراق اقتراع غير صحيحة أو فاسدة.

وحصدت القائمة الفائزة 39 صوتا من أصل 73 صوتا.

أما القائمة الوصيفة، فحصلت على 34 صوتا.

القائمة الفائزة:

وتتألف القائمة الفائزة من محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي؛ موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي؛ عبد الله حسين اللافي، عضو في المجلس الرئاسي؛ وعبد الحميد محمد دبيبه، رئيس الحكومة.

القائمة الوصيفة:

أما القائمة الوصيفة فتألفت من عقيلة صالح قويدر، رئيس المجلس الرئاسي؛ أسامة عبد السلام جويلي، عضو المجلس الرئاسي؛ عبد المجيد غيث سيف النصر، عضو المجلس الرئاسي؛ وفتحي علي عبد السلام باشاغا، رئيس الحكومة.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، أدلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بأصواتهم صباح اليوم على القوائم الأربعة لمرشحي المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء ومنصب رئيس الحكومة، والتي قُدمت أمس واستوفت عدد التزكيات المطلوبة المنصوص عليها في آلية الاختيار.

ونصت آلية الاختيار على وجوب حصول قائمة المرشحين على 60 بالمائة من الأصوات الصحيحة كي تعتبر فائزة في الجولة الأولى. وبما أن أياً من القوائم لم تصل إلى هذا الحد في الجولة الأولى، فعقدت اليوم جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. والحد الأدنى للجولة الثانية هو 50 بالمائة + 1 من الأصوات الصحيحة.