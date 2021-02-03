مكتب حقوق الإنسان يستنكر الحكم بسجن المعارض الروسي نافالني

وحث المكتب روسيا على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي والتعبير أمس، وفي الاحتجاجات بأنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب إن التقارير تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين اُعتقلوا أمس يصل إلى 1400. وشددت على ضرورة أن تضمن الحكومة التعامل مع المظاهرات بما يتماشى مع التزاماتها وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.