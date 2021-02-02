ليييا: تشكيل القوائم بعد عدم حصول المرشحين للمجلس الرئاسي على العدد المطلوب من الأصوات

ووفق ما أفادت به البعثة سيتم الانتقال الآن إلى المرحلة الثانية وهي عملية تشكيل القوائم، في إطار اختيار السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة التي ستتولى زمام الأمور قبل إجراء الانتخابات الوطنية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وقالت البعثة إن التصويت لكل مجمع انتخابي جرى وفقاً لآلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 كانون الثاني/يناير 2021.

وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالمشاركة الجادة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، التي جرت أثناء اجتماعهم في سويسرا، مشيرة إلى إجماعهم على قبول نتائج التصويت.

المزيد عن نتائج عملية التصويت على موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.