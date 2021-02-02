رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان يصل إلى الخرطوم لتولي مهام منصبه الجديد

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في السودان المعروفة باسم (يونيتامس) أن "بيرتس سيبقى في الحجر الصحي لمدة سبعة أيام، كإجراء احترازي، للتأكد من عدم إصابته بالكورونا قبل بدء جدول الاجتماعات مع السلطات الوطنية والشركاء والزملاء".

وقال بيان صحفي صادر عن البعثة إن المُمثل الخاص للأمين العام يتطلع إلى العمل مع أسرة الأمم المتحدة وشركائها على نطاق واسع في دعم الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في السودان وفقاً لقرار مجلس الأمن 2524.

وكان في استقبال السيد بيرتس السفير عمر الشيخ، رئيس اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع يونيتامس، ممثلاً للحكومة السودانية.

وصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في #السودان السيد فولكير بيرتيس للسودان صباح اليوم وكان في استقباله السفير عمر الشيخ من اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة اليونيتامس. سيبقى السيد بيرتيس سبعة ايام في الحجر الصحي لضمان عدم إصابته بفيروس الكوفيد -١٩. pic.twitter.com/pVad27ZD6b — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) February 2, 2021

يتمتع بيرتس بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في الأوساط الأكاديمية والبحث العلمي والعلاقات الدولية والدبلوماسية بما في ذلك مع الأمم المتحدة بالإضافة إلى الخبرة العميقة في حل النزاعات والجغرافية السياسية الإقليمية.

وقبل تعيينه، شغل منصب الرئيس التنفيذي ومدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) وشغل قبل ذلك منصب كبير مُستشاري المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا.

حصل السيد بيرتس على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة دويسبورغ في ألمانيا. وهو يجيد الألمانية والإنجليزية والعربية.