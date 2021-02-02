 

رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان يصل إلى الخرطوم لتولي مهام منصبه الجديد

WFP/Abeer Etefa
العاصمة السودانية الخرطوم. عام 2018.
2 شباط/فبراير 2021
شؤون الأمم المتحدة

وصل إلى الخرطوم، اليوم، السيد فولكر بيرتَس لتولي مهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، معربا عن تطلعه للعمل مع السلطات الانتقالية والشعب السوداني لدعم تحقيق أهداف التحول الديمقراطي والسلام والانتعاش الاقتصادي.

 

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في السودان المعروفة باسم (يونيتامس) أن "بيرتس سيبقى في الحجر الصحي لمدة سبعة أيام، كإجراء احترازي، للتأكد من عدم إصابته بالكورونا قبل بدء جدول الاجتماعات مع السلطات الوطنية والشركاء والزملاء". 

وقال بيان صحفي صادر عن البعثة إن المُمثل الخاص للأمين العام يتطلع إلى العمل مع أسرة الأمم المتحدة وشركائها على نطاق واسع في دعم الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في السودان وفقاً لقرار مجلس الأمن 2524.  

وكان في استقبال السيد بيرتس السفير عمر الشيخ، رئيس اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع يونيتامس، ممثلاً للحكومة السودانية. 

 

 

 

يتمتع بيرتس بخبرة تمتد لأكثر من  25 عاماً في الأوساط الأكاديمية والبحث العلمي والعلاقات الدولية والدبلوماسية بما في ذلك مع الأمم المتحدة بالإضافة إلى الخبرة العميقة في حل النزاعات والجغرافية السياسية الإقليمية. 

وقبل تعيينه، شغل منصب الرئيس التنفيذي ومدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) وشغل قبل ذلك منصب كبير مُستشاري المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا. 

حصل السيد بيرتس على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة دويسبورغ في ألمانيا. وهو يجيد الألمانية والإنجليزية والعربية.  

 

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