إعلان قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء في ليبيا

وبحسب البعثة، تعهد جميع المرشحين باحترام خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي فيما يتعلق بالفترة التمهيدية قبيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وتعهد المرشحون أيضا، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، فضلا عن تلك الخاصة بالأزواج والأطفال القصّر. كما تعهدوا بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانونا تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.

وفي بيان، أعربت أونسميل عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.

اجتماعات على مدار الأسبوع

فيما يتعلق بالمرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، أكدت البعثة على موقفها الذي يرى أن على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي.

هذا وتعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة الواقعة بين 1 و5 شباط/فبراير، لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.

المرشحون

*المرشحون للمجلس الرئاسي (بالترتيب الأبجدي للغة العربية):

إدريس سليمان أحمد القايد أسامة جويلي أسعد محسن زهيو خالد السائح خالد عمار المشري سلامة إبراهيم الغويل سليمان أسويكر عوض الشريف الوافي صلاح الدين النمروش طارق عبد الله الأشتر عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي عبد الرحيم علي محمد الشيباني عبد الله حسين اللافي عبد المجيد غيث سيف النصر عقيلة صالح قويدر علي أبو الحجب علي محمود بوخيرالله عمر مهدي أبو شريده ماجدة وفتي محمد القمودي الحافي محمد حسن سليمان البرغثي محمد منفي مصطفى عبد الحميد دلاف موسى الكوني

*المرشحون لمنصب رئيس الوزراء (بالترتيب الأبجدي للغة العربية):

آمال جراي أحمد عمر أحمد أمعيتيق أسامه الصيد إيمان كشر جمال أبوبكر عمران أبوغرين الحرمين محمد الحرمين خالد محمد عبد الله لغويل ضو عبد الله أبوضوايه عاطف ميلود الحاسيه عبد الحميد محمد دبيبه عبد الرحيم مختار المنتصر عبد الرزاق أحمد عبد القادر عثمان عبد الجليل محمد فتح الله حسين عبد الكريم محمد فتحي علي عبد السلام باشاغا فضيل الأمين محمد الأنصاري محمد عبد اللطيف المنتصر محمد معين منصور الكيخيا مفتاح حمادي هشام عبد الله أبو الشويكات

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