الأمين العام يحث على التوقف عن كل أشكال التحريض والاستفزاز في ميانمار

وأكد بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام ضرورة حل جميع الخلافات الانتخابية عبر الآليات القانونية القائمة.

وجدد الأمين العام التأكيد على دعم الأمم المتحدة لشعب وحكومة ميانمار في سعيهم لتحقيق السلام والتنمية المستدامة الجامعة والعمل الإنساني وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

ووفق التقارير تصاعدت التوترات بعد إعلان نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي أكدت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية برئاسة أونغ سان سوتشي الفوز فيها بأغلبية ساحقة، ولكن الأحزاب السياسية الأخرى عارضت النتائج، بدعوى حدوث مخالفات.