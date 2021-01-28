الأمين العام يتلقى لقاح كوفيد-19 ويدعو إلى العمل لتوفير اللقاحات للجميع في كل مكان

وأعرب غوتيريش عن امتنانه للحصول على اللقاح، وشدد على ضرورة العمل لضمان توفير لقاح كوفيد-19 للجميع في كل مكان. وقال "مع هذه الجائحة، لن يأمن أحد إلا إذا كان الجميع آمنا".

مفوضة العلاقات الدولية بمكتب رئيس بلدية مدينة نيويورك بيني أبي وردينه أعربت عن سعادتها لأن المرحلة الحالية لتوزيع لقاح كـوفيد-19، التي تشمل الأفراد ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما، سمحت للأمين العام بأن يكون مؤهلا لتلقي اللقاح.

وقالت إن حصول الأمين العام للأمم المتحدة على اللقاح سيسهم بشكل كبير في بناء الثقة بين المجتمعات المحلية بشأن أمان اللقاحات للجميع.