تصاعد مخاطر المجاعة في اليمن

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تهديد الجوع يعد واقعا للملايين في اليمن في ظل ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 150% عن معدلها قبل الصراع وانخفاض قيمة الريال اليمني.

وشدد المتحدث على ضرورة فعل كل ما يمكن لمنع وقوع مجاعة واسعة النطاق. وقال إن الحاجة ماسة للتمويل الإنساني، وزيادة دعم الاقتصاد عبر ضخ النقد الأجنبي وإنهاء العنف.

وحتى الآن لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2020 سوى 56% من المبلغ الإجمالي المطلوب لتمويلها والمقدر بـ3.38 مليار دولار.