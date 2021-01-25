إثر تقارير عن اعتراض هجوم جوي ضد الرياض، الأمم المتحدة تدين كل الهجمات ضد المدنيين

25 كانون الثاني/يناير 2021
ردا على أسئلة الصحفيين قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن الأمم المتحدة على دراية بالتقارير التي أفادت بأن قوات المملكة العربية السعودية اعترضت هجوما جويا موجها ضد العاصمة الرياض.
وأدان دوجاريك بشدة كل الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية الأساسية المدنية. وفي المؤتمر الصحفي اليومي، ذكـّر جميع الأطراف بالحاجة إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتخاذ خطوات لحماية المدنيين.
وشدد على ضرورة التحقيق بشكل شامل في جميع الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.