إثر تقارير عن اعتراض هجوم جوي ضد الرياض، الأمم المتحدة تدين كل الهجمات ضد المدنيين

وأدان دوجاريك بشدة كل الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية الأساسية المدنية. وفي المؤتمر الصحفي اليومي، ذكـّر جميع الأطراف بالحاجة إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتخاذ خطوات لحماية المدنيين.

وشدد على ضرورة التحقيق بشكل شامل في جميع الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.