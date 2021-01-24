انطلاق اجتماع اللجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

وحث مارتن غريفيثس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الطرفين على أن يتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط.

ووفق بيان صحفي صادر عن مكتبه حث غريفيثس الطرفين أيضاً على مناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتـفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النزاع في أقرب وقت ممكن.

وعبَّر المبعوث الخاص أيضاً عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها لهذا الاجتماع.

يُذكَر أن اللجنة الإشرافية تجمع طرفي النزاع في اليمن ويرأسها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.