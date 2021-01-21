الأمم المتحدة: مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم الهول شمال سوريا

وأشار البيان إلى أنه في الفترة الواقعة بين 1 و16 كانون الثاني/يناير، تم تلقي تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا من سكان المخيم، بينهم سيّدة عراقية لاجئة، وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة في هجوم عنيف.

وبحسب البيان، فإن هذه "الأحداث المزعجة" تشير إلى بيئة أمنية صعبة بشكل متزايد في مخيم الهول، كما أنها تعرض للخطر قدرة الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة على توصيل المساعدات الإنسانية الحيوية بأمان لسكانها.