الأمم المتحدة تدين التفجير الانتحاري المزدوج في بغداد

وقدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش تعازيه الحارة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب العراق، وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، ناشد الأمين العام شعب العراق رفض أي محاولات لنشر الخوف والعنف بهدف تقويض السلام والاستقرار والوحدة.

ودعا الحكومة العراقية إلى ضمان تحديد من يقفون وراء هذه الجرائم المروعة وتقديمهم إلى العدالة، بشكل عاجل. وجدد الأمين العام التزام الأمم المتحدة بدعم شعب وحكومة العراق في جهود تعزيز السلام.