 

الأمم المتحدة ترحب بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى منظمة الصحة العالمية

UN Women/Louie Pacardo
طبيبة تقود فريقا من المهنيين في المجال الصحي المتطوعين لرعاية المصابين بمرض كوفيد-19، في مستشفى محلي في الفلبين.
20 كانون الثاني/يناير 2021
الصحة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان استئناف مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية، وذلك في اليوم الأول من تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مهام منصبه.

 

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن تقديم الدعم لمنظمة الصحة العالمية مهم للغاية لجهود العالم في تحسين الاستجابة المنسقة لجائحة كـوفيد-19. وأضاف البيان أن الوقت قد حان للاتحاد ولعمل المجتمع الدولي معا بروح التضامن لوقف انتشار الفيروس وآثاره المدمرة.

وذكر البيان أن اللقاحات أداة مهمة في المعركة ضد كوفيد-19، مضيفا أن انضمام الولايات المتحدة لمرفق كوفاكس المعني بالإتاحة العادلة للقاحات، ودعمها له سيعطي زخما لجهود ضمان حصول جميع الدول على اللقاحات بشكل عادل.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد انسحبت من عضوية منظمة الصحة العالمية العام الماضي.

 

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