الأمين العام يدعو إسرائيل إلى وقف قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه مساء يوم الاثنين بتوقيت نيويورك، جدد الأمين العام التأكيد على أن "إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي".

وفي البيان أوضح السيد غوتيريش أن التوسع الاستيطاني يزيد خطر المواجهة بين الطرفين، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وحث الأمين العام حكومة إسرائيل على "وقف وعكس مثل هذه القرارات التي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل".