الأمين العام يبدي قلقا عميقا حيال اشتباكات وقعت في غرب دارفور داعيا السلطات إلى تهدئة الوضع

وبحسب بيان أصدره المتحدث باسمه مساء يوم الأحد بتوقيت نيويورك، أدى تصاعد العنف القبلي إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتشريد ما يقرب من 50،000 شخص وتدمير الممتلكات.

وفي البيان تقدم السيد غوتيريش بأحر التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ودعا الأمين العام السلطات السودانية إلى "بذل كل الجهود لتهدئة الوضع وإنهاء القتال واستعادة القانون والنظام وضمان حماية المدنيين"، وفقا للخطة الوطنية الحكومية لحماية المدنيين.