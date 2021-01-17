 

الأمين العام يبدي قلقا عميقا حيال اشتباكات وقعت في غرب دارفور داعيا السلطات إلى تهدئة الوضع

UN Photo/Violaine Martin
الأمين العام أنطونيو غوتيريش. المصدر: الأمم المتحدة / فايولان مارتن (من الأرشيف)
17 كانون الثاني/يناير 2021
السلم والأمن

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق عميق إزاء الاشتباكات التي وقعت في غرب دارفور خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بيان أصدره المتحدث باسمه مساء يوم الأحد بتوقيت نيويورك، أدى تصاعد العنف القبلي إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتشريد ما يقرب من 50،000 شخص وتدمير الممتلكات.

وفي البيان تقدم السيد غوتيريش بأحر التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ودعا الأمين العام السلطات السودانية إلى "بذل كل الجهود لتهدئة الوضع وإنهاء القتال واستعادة القانون والنظام وضمان حماية المدنيين"، وفقا للخطة الوطنية الحكومية لحماية المدنيين.

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