الأمين العام يرحب بالمرسوم الرئاسي الفلسطيني القاضي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني

في بيان صادر عصر اليوم عن المتحدث باسمه، رحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، والقاضي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في وقت لاحق من هذا العام، ابتداء من شهر أيار/مايو المقبل.
وفي بيانه أشار السيد غوتيريش إلى أن "إجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة سيكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، ولإضفاء شرعية متجددة على المؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المنتخبان ديمقراطياً في فلسطين."
ودعا الأمين العام السلطات الفلسطينية إلى "تسهيل وتعزيز ودعم المشاركة السياسية للمرأة في جميع مراحل الدورة الانتخابية."
حلّ الدولتين
هذا وأعرب السيد غوتيريش عن أمله في أن يسهم إجراء الانتخابات في "استئناف العملية نحو حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط ما قبل عام 1967، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي."
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كما أكد في بيانه الصادر اليوم على استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود المبذولة من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الديمقراطية.