الأمم المتحدة تبدي القلق بشأن العواقب المحتملة للتطورات في الصحراء الغربية

وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام يشعر بالأسف لعدم نجاح تلك الجهود. ونقل البيان إعراب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن القلق البالغ بشأن العواقب المحتملة للتطورات الأخيرة.

وأكد البيان أن غوتيريش يظل ملتزما ببذل أقصى ما يستطيع لتجنب انهيار وقف إطلاق النار المُطبق منذ السادس من أيلول/سبتمبر عام 1991، كما أنه عازم على فعل كل ما يمكن لإزالة العقبات أمام استئناف العملية السياسية.

وقال البيان إن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ملتزمة بمواصلة تنفيذ ولايتها، وإن الأمين العام يدعو الأطراف إلى كفالة حرية الحركة الكاملة للبعثة وفقا لولايتها.