خبراء أمميون يصفون قرار الإفراج المؤقت عن المحامية الإيرانية نسرين ستوده بالخطوة الإيجابية

ووصف الخبراء، في بيان صادر اليوم الجمعة، قرار الإفراج المؤقت عن ستودة، نظرا لحالتها الصحية، بأنه "قرار صائب". ولكن مع ذلك، "لا تزال هناك قضايا خطيرة تتعلق بالإدانات والأحكام ضدها واحتجازها ينبغي حلها على وجه السرعة".

وتقضي السيدة ستوده، وهي محامية معترف بها دوليا، عقوبة سجن طويلة بعد إدانتها بسبع تهم في مارس/آذار 2019. وتتعلق إداناتها بواجباتها باعتبارها محامية، بما في ذلك الدفاع عن المدافعات عن حقوق الإنسان. وقد أثار الخبراء في السابق مخاوف جدية بشأن احتجازها التعسفي.

وقد تفاقمت المخاوف بشأن حالتها في السجن، في الأشهر الأخيرة، بسبب التقارير المتعلقة بحالتها الصحية ومخاوف الإصابة بفيروس كورونا. وعلى الرغم من المخاوف المستمرة، تم نقلها لاحقا إلى سجن قرشاك خارج العاصمة طهران، "المعروف بظروفه السيئة للغاية".

إصابتها بفيروس كورونا

وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بإصابة السيدة ستوده بفيروس كورونا، "ومن المحتمل أنها أصيبت به أثناء وجودها في السجن". وأضاف بيان الخبراء:

"لقد حذرنا السلطات الإيرانية عدة مرات من هذا الاحتمال. نحثها الآن على ضمان تمكين السيدة ستوده من الحصول، دون عوائق، على الرعاية الصحية التي تحتاجها".

مخاطر حقيقية يتعرض لها المحتجزون

وعلى الرغم من الإفراج المؤقت عنها، يشير الخبراء، إلى أن الإدانات الصادرة ضد السيدة نسرين ستوده وأحكام السجن لا تزال سارية، على الرغم من العديد من الأدلة التي تظهر الطبيعة التعسفية وغير القانونية وغير المتناسبة لهذه القرارات.

وحث الخبراء السلطات الإيرانية على ضرورة إلغاء أحكام إدانتها، على الفور، ومراجعة قضيتها بما يتفق مع المعايير الدولية، وضمان بقائها حرة أثناء عملية المراجعة.

وأشار الخبراء إلى أن إصابة المحامية البارزة بفيروس كورونا يظهر أيضا "المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها المحتجزون في إيران". وجددوا الدعوة إلى الإفراج مؤقتا عن جميع المحتجزين تعسفيا للتخفيف من خطر الإصابة بالفيروس في السجن.

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