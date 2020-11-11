الأمين العام يقدم التعازي في وفاة رئيس الوزراء البحريني

وقال الأمين العام، في بيان تلاه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إن خدمة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في منصب رئيس الوزراء كانت الأطول في العالم، حيث امتدت فترة خدمته لما يقرب من نصف قرن، خلال فترة شهدت فيها البحرين تغييرا وتحديثا كبيرين.

وقد نُكس علم الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن سلمان، الذي رحل، اليوم الأربعاء، في مستشفى في الولايات المتحدة الأميركية، عن عمر ناهز 84 عاما.

وقد أعلن الديوان الملكي الحداد الرسمي لمدة أسبوع، "مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية، لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الخميس".