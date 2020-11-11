الأمين العام يعرب عن صدمته إزاء ما أفيد عن وقوع مذابح في موزمبيق

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، أدان الأمين العام بشدة "هذه الوحشية المفرطة".

وحث غوتيريش السلطات في موزمبيق على إجراء تحقيق في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، داعيا جميع أطراف النزاع إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وجدد السيد أنطونيو غوتيريش التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم شعب وحكومة موزمبيق في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والجهود المبذولة لدعم حقوق الإنسان وتعزيز التنمية ومنع انتشار التطرف العنيف.