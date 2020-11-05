البوسنة والهرسك: بعد 25 عاما من اتفاق السلام، لا يزال بعض السياسيين يتجاهلون "القيم الأوروبية الأساسية" ويمجدون مجرمي الحرب

السيد فالنتين إنزكو أطلع أعضاء مجلس الأمن الدولي على إنجازات ونواقص اتفاقية دايتون التي أنهت الحرب البوسنية في أعقاب تفكك يوغوسلافيا السابقة، والتي تعد من أعنف المعارك في أوروبا في القرن الماضي.

في حين أن الاتفاق كان يعد "نجاحا كبيرا"، إذ أوقف إراقة الدماء وعزز بناء الدولة في بلد منقسم بين الجاليات البوسنية والصربية والكرواتية، غير أنه جلب "سلاما غير كامل"، وفقا للمبعوث السامي.

سياسات قومية انقسامية

"للأسف، ارتكب المجتمع الدولي خطأ مفاهيميا كبيرا أثناء تنفيذ اتفاقية دايتون. لقد استثمرنا ثقتنا في بعض السياسيين في وقت مبكر جدا، واستخدموا حسن نيتنا لإعادة تنشيط السياسات القومية والمسببة للانقسام، خاصة منذ عام 2006".

وأضاف: "إنه أمر مقلق للغاية أيضا أنه بعد 25 عاما من اتفاقية دايتون للسلام، لا يزال بعض السياسيين في البوسنة والهرسك يتجاهلون القيم الأوروبية الأساسية".

تجاهل دروس الماضي

UNDP/Mackenzie Knowles-Coursin من الأرشيف: الناس يسيرون في شوارع سراييفو، البوسنة والهرسك.

وأشار السيد إنزكو إلى أن محاكمات نورمبرغ، التي عقدت في أعقاب فظائع الحرب العالمية الثانية، "أعادت إحساس الصواب والخطأ إلى أوروبا"، ووضعت مجرمي الحرب النازيين على الجانب الخطأ من التاريخ.

وبالمثل، أنشأت الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) في أعقاب حروب البلقان في التسعينيات.

وأشار إلى أن "بعض السياسيين في البوسنة والهرسك قد فشلوا، مع ذلك، في فهم دروس نورمبرغ التاريخية، وأساءوا تماما فهم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وعملها".

لا مكان لمجرمي الحرب

وقد أفاد السيد إنزكو، الذي أبلغ المجلس عن تمجيد مجرمي الحرب من قبل بعض السياسيين هناك، بالحادث الأخير في هذا السياق. وذكر أن ميلوراد دوديك، عضو هيئة الرئاسة وزعيم حزب الصرب الرئيسي، التمس في أيلول/سبتمبر لحظة صمت تكريما لمجرم حرب مدان توفي مؤخرا.

منذ بعض الوقت، افتتح السيد دوديك أيضا عنبرا للطلاب بالقرب من العاصمة سراييفو، تكريماً لرادوفان كاراديتش، الزعيم الصربي البوسني السابق الذي يقضي الآن عقوبة السجن مدى الحياة.

واستشهد الممثل السامي بخطاب ألقاه مؤخرا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مؤكدا ما جاء فيه أنه "لا مكان في أوروبا المتحضرة لمن يمجد مجرمي الحرب المدانين. لا مكان لمن لا يتشاركون القيم الأوروبية".

وقال "لهذا السبب نحتاج، على غرار قانون إنكار الهولوكوست، إلى قانون إنكار الإبادة الجماعية".

الانتخابات المقبلة

مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في البوسنة والهرسك، أشار السيد إنزكو إلى أن بعض السياسيين يركزون على خطاب مثير للانقسام، بما في ذلك الحديث عن الانفصال، بدلاً من التطلع إلى المستقبل.

وأثنى على لجنة الانتخابات المركزية لتنظيمها انتخابات 15 تشرين الثاني/نوفمبر وسط ظروف استثنائية وفي ظل ضغوط وانتقادات مستمرة.

كما تستعد المفوضية لإجراء أول انتخابات منذ 12 عاما في مدينة موستار الجنوبية، بعد اتفاق تم توقيعه في حزيران/يونيو بين الزعماء الكروات والبوسنيين.

في الختام، دعا الممثل السامي إلى فصل جديد في المشاركة الدولية مع البلد.

"لمدة 500 عام، كانت البوسنة والهرسك بلدا به أربع ديانات أساسية هي الإسلام والمسيحية الكاثوليكية والأرثوذكسية، واليهودية"، مشيرا إلى أن أوروبا الصغيرة المؤلفة من أربع ديانات و16 أقلية كانت تعيش معا لمئات السنين.

وشدد السيد إنزكو على أنه معا، وبدعم دولي، "يمكن بعث هذه البوسنة والهرسك القديمة المليئة بالقيم، وإعادة تنشيطها مرة أخرى".

أزمة الهجرة

IOM مهاجرون ينامون في الغابة بالقرب من بيهاتش في البوسنة والهرسك.

وخلال اجتماع مجلس الأمن، تحدث أيضا الممثل الدائم للبوسنة والهرسك لدى الأمم المتحدة، سفين ألكلاج، قائلا إن "أزمة المهاجرين الدولية لا تزال تشكل تحديا كبيرا لدول المنطقة واقتصاداتها.

وقال ألكالاج "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شهدت البوسنة والهرسك زيادة كبيرة في عدد اللاجئين والمهاجرين على أراضيها، ومعظمهم يعبرون الحدود بشكل غير قانوني".

وأعرب عن امتنان بلاده للمفوضية الأوروبية على الدعم المالي في التعامل مع هذه الهجرة وتعزيز قدرة البوسنة والهرسك على إدارة الحدود. ولكنه أضاف:

"ومع ذلك، من أجل رد فعل شامل، تحتاج مؤسسات البوسنة والهرسك إلى مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي وكذلك من وكالات الأمم المتحدة".

انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي

وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا يقضي بتمديد تفويض قوة تحقيق الاستقرار متعددة الجنسيات (يوفور ألثيا EUFOR Althea) المكلفة بالإشراف على التنفيذ العسكري لاتفاق دايتون. ومدد القرار عمل البعثة لعام آخر.

تحدثت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ناتالي إستيفال برودهيرست، نيابة عن بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة، قائلة: "بعد 25 عاما من الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا واتفاق دايتون للسلام، نحيي ذكرى جميع الضحايا، ونحث جميع الفاعلين السياسيين على إظهار التزامهم الحقيقي بالمصالحة".

وأدانت السفيرة الفرنسية بالنيابة عن مجموعة الدول الأوروبية، بشدة التيار المشكك وإنكار الإبادة الجماعية وتمجيد مجرمي الحرب المدانين.

وقالت: "إننا نعيد تأكيد دعمنا لمنظور الاتحاد الأوروبي بالنسبة للبوسنة والهرسك كدولة واحدة موحدة وذات سيادة. وندعو إلى التنفيذ السريع للأولويات الـ 14 الرئيسية المحددة في رأي المفوضية وفي طلب البوسنة والهرسك بالانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وأكدنا بشدة على حاجة سلطات البوسنة والهرسك للعمل من أجل تعزيز قاعدة التدفق ومكافحة الفساد".