أسف دولي لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس بشأن المناخ

وكان دوجاريك يتحدث في المؤتمر الصحفي اليومي، حيث قال إن البيان أشار إلى أنه "ما من مسؤولية أكبر من حماية الكوكب والناس من تهديد تغير المناخ، وجدد التأكيد على أن اتفاق باريس يوفر الإطار الصحيح بشأن تقليل آثار الاحتباس الحراري".

وأشار دوجاريك إلى ما ذكره الأمين العام من قبل عن وجود تحالف متزايد من الدول الملتزمة بتحقيق حياد الكربون بحلول منتصف القرن، وهو الهدف الرئيسي لاتفاق باريس". وقال المتحدث إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيعقد، في 12 ديسمبر / كانون الأول، قمة الطموح بشأن المناخ تزامنا مع الذكرى الخامسة لاتفاق باريس.

وأكد دوجاريك أن دعم الأمم المتحدة وإيمانها بالحاجة إلى قوة وفعالية اتفاق باريس لم يتغير.

وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي كيان تابع للأمم المتحدة مكلف بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ. وتحظى الاتفاقية بعضوية شبه عالمية وهي المعاهدة الأم لاتفاق باريس لعام 2015.