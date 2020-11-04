 

الأمين العام يرحب بإعلان أمير دولة قطر بشأن إجراء انتخابات مجلس الشورى

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الدوحة ، عاصمة قطر.
4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
شؤون الأمم المتحدة

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة على إعلان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إجراء انتخابات مجلس الشورى في تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، خلال رده على سؤال بهذا الشأن.

وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء:

"ندرك أن الاستعدادات جارية وأن حكومة قطر ستتخذ جميع التدابير اللازمة للسماح بإجراء انتخابات شاملة وتشاركية".

وقال أمير قطر في خطاب أمام مجلس الشورى إن الانتخابات ستُجرى بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003، واصفا ذلك بأنها "خطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين".

 

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