اللجنة العسكرية المشتركة تتفق على خطوات عملية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

وفي بيان صحفي ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المناقشات ركزت، على مدى يومين، على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، ومقرات عملها.

وتوصلت اللجنة العسكرية المشتركة، في أول اجتماع لها داخل ليبيا والذي قالت البعثة إنه اتسم بروح المسؤولية والوطنية العالية، إلى جملة من التوصيات الهامة فيما يخص الترتيبات القادمة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في تاريخ 23 أكتوبر 2020.

وعلى موقعها أوردت البعثة بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة التي خرج بها اجتماع غدامس، وتلتها الممثلة الخاصة في مؤتمر صحفي، وهي كالتالي:

1- تم تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات الى مقراتها وسحب القوات الاجنبية من خطوط التماس، وتعقد هذه اللجنة اول اجتماع لها في سرت بحضور لجنة 5+5 في القريب العاجل مع وجود البعثة.

2- اتفقت اللجنة العسكرية ال 5+5 على الاجتماع في مدينة سرت في أقرب وقت ممكن خلال هذا الشهر.

3- اتفقت اللجنة على تدابير جهازية المراقبة بما فيها المراقبين الدوليين

4- تم تحديد عمل اللجنة الأمنية المشتركة في وضع الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة

5- قررت اللجنة العسكرية 5+5 ان يكون مقرها الرئيسي في مجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت.

6- قررت اللجنة العسكرية 5+5 ان يكون مقر اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينة هون وسرت.

7- يعقد اول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية في 16 نوفمبر بمدينة البريقة مع حضور امري حرس المنشآت النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأممية وترفع اعمالها الى اللجنة 5+5.

8- تستمر اللجنة الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها الى حين إتمام الملف.

9- تم الاتفاق على تشكيل فرق هندسة لإزالة الألغام بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة

10- العمل الفوري على فتح رحلات دورية الى سبها وغدامس مع تأهيل سريع للمطارين حسب الحاجة.

11- تشكل اللجنة العسكرية 5+5 لجنة مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية من ذوي الاختصاص وبالتعاون مع البعثة ويكون لديها طابع مدني.

12- تطالب اللجنة العسكرية 5+5 مجلس الامن بالتعجيل لإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقع في تاريخ 23 أكتوبر 2020.

التفاصيل على موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.