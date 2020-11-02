الأمين العام يدين الهجمات في العاصمة النمساوية فيينا

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الهجمات العنيفة التي أفيد بوقوعها في عدة مناطق وسط العاصمة النمساوية فيينا اليوم مما أدى إلى مقتل أحد المارة وإصابة آخرين بجراح من بينهم أفراد في قوات الأمن وفق ما أفادت به التقارير.
وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يتابع بقلق بالغ الوضع المتطور في فيينا.
ونقل البيان إعراب الأمين العام عن تعازيه لأسرة الضحية وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد غوتيريش تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة النمسا.