الأمين العام يدين الهجمات في العاصمة النمساوية فيينا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الهجمات العنيفة التي أفيد بوقوعها في عدة مناطق وسط العاصمة النمساوية فيينا اليوم مما أدى إلى مقتل أحد المارة وإصابة آخرين بجراح من بينهم أفراد في قوات الأمن وفق ما أفادت به التقارير.