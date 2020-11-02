الأمم المتحدة تدين هجوما على جامعة كابول الأفغانية

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
أدان أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الهجوم المروع الذي وقع في جامعة كابول في أفغانستان اليوم. وأكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكابه.
ونقل بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، تعازي الأمين العام الحارة لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وقال البيان إن هذا الهجوم المستنكر، وهو الثاني في غضون عشرة أيام على منشأة تعليمية في كابول، هو أيضا اعتداء على الحق في التعليم الذي يعد حقا من حقوق الإنسان.
وأكد البيان الصحفي وقوف الأمم المتحدة إلى جانب شعب وحكومة أفغانستان لدعم تطلعاتهم من أجل السلام.