الأمم المتحدة تدين هجوما على جامعة كابول الأفغانية

ونقل بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، تعازي الأمين العام الحارة لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال البيان إن هذا الهجوم المستنكر، وهو الثاني في غضون عشرة أيام على منشأة تعليمية في كابول، هو أيضا اعتداء على الحق في التعليم الذي يعد حقا من حقوق الإنسان.

وأكد البيان الصحفي وقوف الأمم المتحدة إلى جانب شعب وحكومة أفغانستان لدعم تطلعاتهم من أجل السلام.