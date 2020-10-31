دعم أممي للدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هذه الدعوة ضُمنت في البيان الصادر اليوم من الرؤساء المشاركين (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا) في ختام اجتماعهم في جنيف مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان.

ونقل البيان إعراب الأمين العام عن القلق البالغ بشأن تقارير استمرار الأعمال العدائية التي ما زالت تؤثر على المدنيين. وأدان أنطونيو غوتيريش مثل تلك الهجمات، وجدد التأكيد على أن الطرفين يتحملان التزاما، بموجب القانون الإنساني الدولي، يحتم عليهما اتخاذ أقصى درجات الحيطة لحماية المدنيين وبنيتهم الأساسية أثناء سير العمليات العسكرية.

ودعا الأمين العام كل الأطراف إلى أن تطبق، بحسن نية وعلى أساس مُلح، الخطوات الملموسة التي اتفقت عليها عبر تيسير الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك والتزاماتها السابقة.

وحث الأطراف على مواصلة الانخراط في حوار ذي مغزى وتكثيف الجهود بتيسير الرؤساء المشاركين للتوصل إلى تسوية سلمية ودائمة للصراع.