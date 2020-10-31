اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) تعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا

وذكرت البعثة، في بيان صحفي، أن هذه الجولة من المحادثات تأتي بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر في جنيف.

وتلتئم اللجنة بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

ويبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابةhttps://t.co/WYJ5BbT96k pic.twitter.com/Y46qi4YP8M — UNSMIL (@UNSMILibya) October 31, 2020

وفي بيان صحفي منفصل، ذكرت بعثة الأمم المتحدة أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج اجتمع صباح اليوم السبت مع السيدة ستيفاني وليامز. ويأتي الاجتماع في إطار عملية التشاور حول الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

واتفق الجانبان على أن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، "يمثل فرصة تاريخية، ليقرر الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي دون تدخل خارجي، ووفق خارطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول إلى انتخابات وطنية تُجرى على قاعدة دستورية صلبة".

وأكد الجانبان ضرورة أن يشمل الحل السياسي جميع الليبيين، وأن يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية، حفاظاً على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.