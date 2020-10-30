فوز ضابطة شرطة زامبية بجائزة أممية لحفظ السلام

السيدة مالامبو، من زامبيا، أمضت 24 عاما في خدمة الشرطة في بلدها، وهي تعمل مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان منذ عام 2019، حيث يشمل دورها المشاركة في المشاورات المجتمعية، وتعبئة الجهود بشأن منع الجريمة والحد منها.

تأثير سريع

وقبل جنوب السودان، عملت السيدة ملامبو مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا في الفترة بين 2008 -2009، حيث ساعدت الشرطة الوطنية الليبيرية في منع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتحقيق فيهما.

بعد وقت وجيز من وصولها إلى جنوب السودان، أحدثت السيدة مالامبو تأثيرا سريعا، حيث سعت إلى إقامة شراكات مع هيئات الأمم المتحدة أسفرت عن تعاون مبتكر مع الرجال على مستوى القاعدة الشعبية، بهدف تحسين حقوق النساء والفتيات.

من خلال العمل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، شاركت في إنشاء مبادرة الوقوف من أجل حقوق النساء والفتيات، والتي ساعدت في الحد من الجرائم الجنسية والجنسانية في جنوب السودان ومنعها.

وكجزء من هذا المشروع، أنشأت السيدة مالامبو شبكة بقيادة ضباط الشرطة المحليين الذكور لإشراك رجال آخرين في المجتمع بهدف نشر المعلومات وتعزيز حماية حقوق النساء والفتيات والنهوض بها. كما دعمت نظراءها العسكريين في جهودهم لإنشاء شبكات نسائية.

وقالت كبيرة المفتشين:

"أشعر بالتشجيع لمعرفة أن عملي في مجال تمكين المرأة وتعزيز دمجها ومشاركتها النشطة في المجتمع يحدث فرقا. تمكين المرأة هو المفتاح لإظهار اهتمامات النساء ومخاوفهن واحتياجاتهن وإسهاماتهن".

ملامبو: أفضل تجسيد لعمل الشرطة الأممية

وسيقدم الجائزة جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، في حفل يقام عبر تقنية التواصل عن بُعد في 3 نوفمبر.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال السيد لاكروا إن السيدة مالامبو "تجسد أفضل ما في عمل الأمم المتحدة الشرطي" من خلال أفكارها وأفعالها. وأضاف قائلا:

"زيادة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام تبعث برسالة قوية إلى المجتمعات المستضيفة لنا. يكون لرسالتنا صدى أكبر عندما تأخذ ضابطات الشرطة مثل كبيرة المفتشين مالامبو زمام المبادرة لتمكين الآخرين وحمايتهم، حتى في سياق الجائحة".

جائزة ضابطة شرطة العام للأمم المتحدة