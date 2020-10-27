باكستان: اليونيسف تدين هجوما استهدف مدرسة دينية وأسفر عن مقتل 7 أشخاص

وشددت ممثلة اليونيسف في باكستان السيدة عايدة جيرما على ضرورة عدم استهداف المدارس مطلقا، مضيفة أن التعليم حق أساسي لكل فتاة وفتى في كل مكان.

"يجب أن تظل البيئات التعليمية آمنة في جميع الأوقات لحماية النمو والتطور الصحي للأطفال والمراهقين والشباب".

وفقا لتقارير، وقع الانفجار أثناء حضور التلاميذ فصلا دراسيا، في الصباح الباكر، في مدرسة الجامعة الزبيرية، في منطقة دير كولوني شمال غرب باكستان.

ويأتي الانفجار بعد عامين من الهجوم على مدرسة في شيترال في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وسلسلة من الهجمات التي استهدفت عشرات المدارس - معظمها للفتيات - في مقاطعة ديامير في أغسطس 2018.