غوتيريش يرحب بإعلان توقيت تنفيذ وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، أشاد الأمين العام أنطونيو غوتيريش بجهود التيسير المبذولة من الولايات المتحدة الأميركية بدعم من الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك (فرنسا وروسيا والولايات المتحدة) المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وجدد غوتيريش مناشدة الأطراف، التطبيق الكامل للاتفاق بدون تأخير واستئناف المفاوضات ذات المغزى بدون شروط مسبقة تحت مظلة الرؤساء المشاركة لمجموعة مينسك.

كما دعا الأمين العام الأطراف إلى السماح بوصول عمال الإغاثة إلى المدنيين في منطقة نزاع ناغورنو كاراباخ وما حولها وتوصيل المواد والخدمات الإنسانية إليهم بشكل آمن وبدون عوائق.

وذكر البيان أن الأمين العام يتوقع من الأطراف الامتثال لجميع التزاماتها والعمل بشكل مشترك مع الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك، لاتخاذ خطوات ملموسة باتجاه الحل السلمي لصراع ناغورنو كاراباخ.