 

الأمين العام يبدي الأمل في أن يوفر الاتفاق بين السودان وإسرائيل فرصا جديدة لتعزيز السلام

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الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة في افتتاح الدورة 75 للجميعة العامة.
24 تشرين الأول/أكتوبر 2020
السلم والأمن

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن يؤدي الاتفاق حول تطبيع العلاقات بين السودان وإٍسرائيل إلى تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية، وأن يوفر فرصا جديدة لدفع السلام والازدهار الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط.

 

وذكر بيان منسوب للمتحدث باسم الأمين العام أن السيّد أنطونيو غوتيريش أحيط علما بإعلان حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل. 

وقال البيان: "تظل الأمم المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بدعم جهود جمهورية السودان لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار والازدهار لجميع شعوب السودان والمنطقة بأسرها".

وفي تغريدة على حسابه على تويتر، قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إنه ينضم إلى الأمين العام "في الإعراب عن أمله في أن تعزز اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسودان التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية وأن تؤدي إلى إيجاد فرص جديدة لتعزيز السلام والازدهار في القرن الأفريقي والشرق الأوسط".

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