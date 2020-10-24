الأمين العام يبدي الأمل في أن يوفر الاتفاق بين السودان وإسرائيل فرصا جديدة لتعزيز السلام

وذكر بيان منسوب للمتحدث باسم الأمين العام أن السيّد أنطونيو غوتيريش أحيط علما بإعلان حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وقال البيان: "تظل الأمم المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بدعم جهود جمهورية السودان لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار والازدهار لجميع شعوب السودان والمنطقة بأسرها".

وفي تغريدة على حسابه على تويتر، قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إنه ينضم إلى الأمين العام "في الإعراب عن أمله في أن تعزز اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسودان التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية وأن تؤدي إلى إيجاد فرص جديدة لتعزيز السلام والازدهار في القرن الأفريقي والشرق الأوسط".