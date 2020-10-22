يوم الأمم المتحدة: الأمين العام يجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار عالميا

كان الأمين العام يتحدث في قاعة الجمعية العامة التي شهدت فعالية احتفالية تضمنت عرضا مُسجلا مسبقا لراقص الباليه الإيطالي، روبرتو بوللي، وأوركسترا تياترو ألا سكالا في ميلانو.

ويتزامن الاحتفال بيوم الأمم المتحدة هذا العام، مع الذكرى الخامسة والسبعين لدخول مـيثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ.

وقال رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، في معرض تقديمه للعرض الفني، إنه وعلى الرغم من مرور 250 عاما على تأسيس ألا سكالا، إلا أنها لا تزال واحدة من مسارح الأوبرا والباليه الرائدة في العالم، حيث تجتذب أفضل الفنانين من جميع أنحاء العالم.

وأعرب رئيس الجمعية العامة عن سعادته بمشاركة هذه المؤسسة الموقرة في إحياء ذكرى الأمم المتحدة الخامسة والسبعين.

ومنذ الانتهاء من تشييد قاعة الجمعية العامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عام 1954، يتم الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، سنويا، بإقامة حفل فني.

ويعد الحفل مناسبة للموسيقيين المشهورين لتسليط الضوء على أعمال الأمم المتحدة وجدول أعمالها والاحتفال بها من خلال لغة الموسيقى العالمية.