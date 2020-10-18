الأمين العام يدعو إلى "محاسبة مرتكبي" هجوم على مقر الشرطة في إقليم غور بأفغانستان

وبحسب التقارير الأولية، أودى الهجوم بحياة ما لا يقل عن 13 شخصا وجرح العشرات من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.

أمين عام الأمم المتحدة يدين بشدة هجوما انتحاريا في مقاطعة #نانغارهار الأفغانية في منطقة كان بها العديد من المدنيين، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.



الصورة من الأرشيف.https://t.co/P0DoIIgnbg pic.twitter.com/XJnm3cpfpr — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) October 4, 2020

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه مساء اليوم الاحد، دعا الأمين العام إلى "محاسبة مرتكبي هذه الجرائم".

كما أعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

هذا وأكد السيد غوتيريش أن "الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم شعب وحكومة أفغانستان".

وكانت أفغانستان مطلع هذا الشهر، مسرحا لهجوم انتحاري وقع في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر على مبنى تابع للإدارة المحلية في مقاطعة نانغارهار الأفغانية في منطقة كان بها العديد من المدنيين.

وقد أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة عشر شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وشدد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تنفيذ تلك الجرائم المستنكرة.