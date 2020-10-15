 

الأمم المتحدة تدعو السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية

UNRWA/Marwan Baghdadi
مستوطنة بيت هداسا، بالمنطقة المعروفة بـH2 في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
15 تشرين الأول/أكتوبر 2020
السلم والأمن

جدد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط التأكيد على أن بناء المستوطنات غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويعد أحد العقبات الرئيسية أمام تحقيق السلام.

 

جاء ذلك في بيان صحفي أشار فيه المنسق الخاص نيكولاي ملادينوف إلى موافقة السلطات الإسرائيلية، في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الحالي، على خطط لبناء ما يقرب من 5000 وحدة سكنية، معظمها في مواقع بعيدة في عمق الضفة الغربية المحتلة.

وقال ملادينوف إن العدد الكبير لهذه الوحدات وموقعها يثيران القلق البالغ لدى كل الملتزمين بالنهوض بجهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف أن مثل هذه الخطوات تقوض آفاق تحقيق حل الدولتين من خلال التقويض المنهجي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل.

ودعا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المتعلقة بالاستيطان.

 

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