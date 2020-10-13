الجمعية العامة تنتخب 15 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان

وقد جرت صباح اليوم الثلاثاء انتخابات مجلس حقوق الإنسان في قاعة الجمعية العامة، في ظل مراعاة تدابير التباعد الجسدي والصحة العامة المتعلقة بكوفيد-19.

وفي الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، أعلنت الجمعية العامة الدول الفائزة وهي:

بوليفيا، الصين، كوت ديفوار، كوبا، فرنسا، الغابون، ملاوي، المكسيك، نيبال، باكستان، الاتحاد الروسي، السنغال، أوكرانيا، أوزبكستان، المملكة المتحدة.

وتتم هذه الانتخابات حسب المجموعات الإقليمية. وبالنسبة لمعظم تلك المجموعات، فإن عدد المرشحين هذه المرة كان يساوي عدد المقاعد المفتوحة في مجلس حقوق الإنسان. الاستثناء الوحيد كان مجموعة آسيا والمحيط الهادئ حيث تنافست 5 دول أعضاء على 4 مقاعد.

الدول الخمس التي كانت تشارك في هذه المنافسة هي: الصين ونيبال وباكستان والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان.

المجموعة ألف: الدول الأفريقية

للمجموعة الأفريقية أربعة مقاعد في مجلس حقوق الإنسان. وكان عدد الدول المرشحة أربع دول.

أما عدد الأصوات التي حصلت عليها كل دولة عضو، فهي كالتالي:

السنغال: 188 صوتا؛ كوت ديفوار: 182 صوتا؛ ملاوي: 180، غابون: 176؛ المغرب: صوت واحد بما يقل عن الأغلبية المطلوبة للفوز في الانتخابات والمحددة بسبعة وتسعين صوتا.

المجموعة باء: دول آسيا والمحيط الهادئ

لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ أربعة مقاعد. وكما ذكرنا آنفا، تنافست عليها خمس دول.

أما عدد الأصوات التي حصلت عليها كل دولة عضو، فهي كالتالي:

باكستان: 169؛ أوزبكستان: 169؛ نيبال: 150؛ الصين: 139؛ السعودية 90 صوتا.

المجموعة جيم: دول أوروبا الشرقية

لهذه المجوعة مقعدان في مجلس حقوق الإنسان رُشحت لهما كل من روسيا وأوكرانيا. وانضمت كل منهما إلى المجلس.

أما عدد الأصوات التي حصلتا عليها، فهي:

أوكرانيا: 166؛ الاتحاد الروسي: 158 صوتا.

المجموعة دال: دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

لهذه المجموعة ثلاثة مقاعد. رشحت لها ثلاث دول.

أما عدد الأصوات التي حصلت عليها كل دولي فهي:

المكسيك: 175 بوليفيا: 172؛ كوبا 170 صوتا.

المجموعة هاء: دول أوروبا الغربية

لهذه المجموعة مقعدان. الدول المرشحة هي فرنسا وبريطانيا.

أما عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منهما فهي:

فرنسا: 167؛ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية: صوتا 165.

إجراءات الانتخابات

ووفقا لما نصح به رئيس الجمعية العامة، فولكان بوزكير، وصل المندوبون إلى القاعة باكرا لأخذ أوراق الاقتراع. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مقاعدهم الوطنية لملء بطاقات الاقتراع.

وقد وُضع صندوق اقتراع أمام منصة الرئيس. ومن ثم قامت الأمانة العامة بدعوة المندوبين الواحد تلو الآخر للإدلاء بأصواتهم. بعد ذلك، غادر المندوبون القاعة وخرجوا من المبنى. وبمجرد أن أدلى جميع المندوبين بأصواتهم، علّق الرئيس الجلسة.

وعند استلام النتائج، استأنفت الرئاسة الجلسة العامة في الساعة الثانية من بعد الظهر لإعلان النتائج . كل هذا بُث على موقع البث الشبكي للأمم المتحدة.

وهذه هي أول انتخابات تجرى في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، والأولى التي تجريها الجمعية العمومية بهذه الطريقة.