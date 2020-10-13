 

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بتعيين خمس قضاة نساء

UNMSIL/Mohamed Al-Assadi
أرشيف: إحدى الفعاليات التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. من أولويات البعثة دعم وتمكين النساء الليبيات.
13 تشرين الأول/أكتوبر 2020
حقوق الإنسان

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعيين خمس قضاة نساء للعمل في محكمتين متخصصتين تم إنشاؤهما حديثاً في بنغازي وطرابلس للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.

 

وقالت البعثة، في بيان صحفي، إن إنشاء هاتين المحكمتين المتخصصتين، فضلاً عن تعيين القاضيات الخمس، يشكل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل في ليبيا. وذكرت البعثة أن استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال سوف تتحسن إلى حد كبير مع إنشاء المحاكم المتخصصة.

 

 

 

 

وأكدت البعثة التزامها، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتوفير برنامج تدريبي متخصص لجميع القضاة المعيّنين في المحاكم المنشأة حديثاً. وأعربت عن تطلعها إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس القضاء الأعلى الليبي لتنفيذ هذا البرنامج.

 

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