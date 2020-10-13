بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بتعيين خمس قضاة نساء

وقالت البعثة، في بيان صحفي، إن إنشاء هاتين المحكمتين المتخصصتين، فضلاً عن تعيين القاضيات الخمس، يشكل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل في ليبيا. وذكرت البعثة أن استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال سوف تتحسن إلى حد كبير مع إنشاء المحاكم المتخصصة.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بتعيين خمس قضاة نساءhttps://t.co/oeX1cnty4A pic.twitter.com/nCzAllKjRY — UNSMIL (@UNSMILibya) October 13, 2020

وأكدت البعثة التزامها، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتوفير برنامج تدريبي متخصص لجميع القضاة المعيّنين في المحاكم المنشأة حديثاً. وأعربت عن تطلعها إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس القضاء الأعلى الليبي لتنفيذ هذا البرنامج.