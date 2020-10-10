 

الأمين العام يرحب بإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في ناغورنو كاراباخ

UN Photo/Cia Pak
أرشيف: أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
10 تشرين الأول/أكتوبر 2020
السلم والأمن

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، بالاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، الذي أُعلن في موسكو، الجمعة، بواسطة وزراء خارجية روسيا، أذربيجان، وأرمينيا، مشيدا بجهود روسيا لما تبذله من جهود الوساطة.

ودعا الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، إلى احترام وقف إطلاق النار وإلى الاتفاق العاجل بشأن المعايير المحددة لنظام وقف إطلاق النار.

كما رحب بالتزام أرمينيا وأذربيجان ببدء مفاوضات موضوعية تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك (فرنسا وروسيا والولايات المتحدة) والمنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة تشجيع الأطراف على حل خلافاتها بالوسائل السلمية.

وكانت الاشتباكات العنيفة قد استؤنفت، أواخر الشهر الماضي، على طول خط التماس في منطقة نزاع ناغورنو كاراباخ مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين.

وفي نزاعهما حول إقليم ناغورنو كاراباخ نشبت الحرب بين أذربيجان وأرمينيا لمدة ستة أعوام إلى أن تم التوصل إلى هدنة عام 1994، إلا أن كل دولة تتهم الأخرى، من حين لآخر، بانتهاك وقف إطلاق النار.

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