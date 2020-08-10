إيزومي ناكاميتسو: للشباب دور رئيسي في تخليص العالم من الأسلحة النووية

حديث المسؤولة الأممية جاء قبيل الاحتفال بيوم الشباب الدولي، الذي تحييه الأمم المتحدة في 12 أغسطس.

ومن خلال اليوم الدولي، سيسلط العالم الضوء على الشباب كشركاء أساسيين في إحداث التغيير. ويمثل الاحتفال السنوي بهذا اليوم أيضا فرصة لزيادة الوعي بالمشاكل التي تواجه الشباب، بما في ذلك استمرار وجود الأسلحة النووية.

وقبل خمسة وسبعين عاما، تم تفجير القنبلتين النوويتين الوحيدتين اللتين تم استخدامهما في الحرب، في مدينتي هيروشيما وناغازاكي باليابان، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 210 ألف شخص في غضون أشهر وإصابة عشرات الآلاف بالسرطان والأمراض المزمنة.

يوجد اليوم ما يقرب من 14 ألف رأس حربي نووي، معظمها أقوى بعدة مرات من القنبلتين اللتين أسقطتا على هيروشيما وناغازاكي. وقد نجح العالم في الحد من بعض المخاطر، خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، لكن السيدة إيزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، قالت إن الخطر الآن "أكبر بكثير مما كل عليه.

وقد تحدثت السيدة ناكاميتسو إلى أخبار الأمم المتحدة حول الدواعي والكيفية التي يساعد بها الشباب في معالجة هذه الأزمة.

ذكريات لا تمحى

"عندما تحدث الكوارث، فإنها تميل إلى التحول إلى أرقام، ومن المهم أن نتذكر أن كل من عانى من دمار القصف الذري قبل 75 عاما لديه قصة. كانت لديهم أرواح وأشخاص يتبادلون معهم الحب.

عندما كان عمري حوالي 10 أو 12 عاما، زرت هيروشيما وناغازاكي. بمجرد أن ترى المشاهد تظل الذكرى معك.

إن القضاء على هذه الأسلحة العشوائية واللاإنسانية هو أولوية قصوى للأمم المتحدة فيما يتعلق بنزع السلاح - وأحد أهدافها القديمة.

لكن التقدم نحو تخليص العالم من الأسلحة النووية قد تباطأ، والآن بدأنا في الواقع العودة إلى الوراء. يزيد هذا التراجع من إمكانية استخدام السلاح النووي - إما عن قصد أو عن غير قصد أو بسبب سوء تقدير.

في البيئة الدولية المعقدة اليوم - مع أولويات تتراوح من تغير المناخ إلى التنمية المستدامة والأوبئة والهجرة - لا تزال الأسلحة النووية واحدة من أكثر التهديدات إلحاحا التي يتعين معالجتها.

ثلاثة أسباب حول ضرورة نزع الأسلحة النووية

أولا، إنها أكثر الأسلحة تدميرا على الإطلاق. معظم ما هو موجود اليوم أقوى بكثير من القنابل التي دمرت هيروشيما وناغازاكي.

ثانيا، تعد الأسلحة النووية أحد التهديدات، إلى جانب تغير المناخ، التي تمتد إلى جميع أشكال الحياة على هذا الكوكب. أي استخدام للأسلحة النووية يمكن أن يسبب كارثة بيئية.

ثالثا، لا يمكن لأي دولة أن تستجيب بشكل مناسب للمعاناة والموت الهائل الذي قد يتبع أي استخدام للسلاح النووي.

وقد أعربت معظم الدول والمنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها بشأن هذا الأمر. تبنت بعض الدول معاهدة جديدة تحظر الأسلحة النووية.

UN Photo/Loey Felipe الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، السيدة إيزومي ناكاميتسو، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي. 5 شباط/فبراير

قوة الشباب

كجزء من أكبر جيل في التاريخ، يتمتع شباب اليوم بقوة هائلة - ومسؤولية. وقد أكدت ذلك جاياثما ويكراماناياكي، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، خلال زيارة لليابان في وقت سابق من هذا العام.

وقالت: "يجب أن يذكرنا القصفان الذريان لهيروشيما وناغازاكي دائما، وخاصة الأجيال الشابة، بمدى أهمية نزع السلاح ونزع السلاح النووي. يشكل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما أكثر من نصف سكان العالم، ولا يمكننا تحقيق السلام العالمي بدون مشاركتهم."

يعترف جدول أعمال الأمين العام لنزع السلاح بالشباب على أنهم "القوة المطلقة للتغيير." فعندما يتم تعليمهم ومشاركتهم وتمكينهم، يمكن أن يكون لهم تأثير حاسم على كيفية فهم مجتمعاتهم وحكوماتهم للأسلحة النووية.

لقد رأينا قوتهم من قبل. ساعد النشطاء الشباب، وكثير منهم من النساء، في قيادة الجهود العالمية الناجحة لحظر الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، بموجب القانون الدولي، وهم يحشدون العديد من البلدان للحد من التهديدات النووية.

مُنحت بعض هذه الحملات جائزة نوبل للسلام. في العام الماضي، أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على المساهمات التي يمكن أن يقدمها الشباب في الحفاظ على السلام والأمن.

يمكن للشباب المساهمة من خلال بدء مجموعات المناقشات واستضافة عروض الأفلام والتخطيط لأحداث إعلامية مع زملائهم الطلاب والأصدقاء. أوصي بقراءة كتاب الأمم المتحدة، "العمل من أجل نزع السلاح: 10 أشياء يمكنك القيام بها!" لمعرفة المزيد حول هذه الاستراتيجيات وغيرها من استراتيجيات التوعية.

كيفية المشاركة

في مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، نريد أن نساعد في خلق مساحة للشباب للمساهمة بشكل هادف في التقدم نحو نزع السلاح.

من خلال مبادرة توعية جديدة تسمى "# Youth4Dis weapon" نعمل على إشراك الشباب وتثقيفهم وتمكينهم من خلال تقديم موارد مثل النشرات الإخبارية الإلكترونية وبرامج التدريب وموقع إلكتروني قادم مخصص للشباب ونزع السلاح.

كما أعلنا مؤخرا عن مجموعتنا الأولى من "أبطال الشباب من أجل نزع السلاح". وسيتلقى هؤلاء الشباب العشرة تدريبا على المبادئ العامة لنزع السلاح وعدم الانتشار وتحديد الأسلحة، من خلال دورات عبر الإنترنت، وجولة دراسية لمدة أسبوعين، في فيينا وجنيف وهيروشيما وناغازاكي.

وسيتبادلون الأفكار مع خبراء من مؤسسات الفكر والرأي ومنظمات المجتمع المدني والمجال الدبلوماسي، ويضعون خطة لإشراك مجتمعاتهم في القضايا المتعلقة بنزع السلاح.

من الضروري أن تتفاعل البلدان مع مواطنيها الأصغر سنا. لديهم القدرة على إحداث التغيير، ويمكن لأفكارهم أن تساعد في تعزيز سلامنا وأمننا الجماعي - الآن وفي المستقبل. من خلال أفكارهم ووجهات نظرهم الجديدة، يمكننا معا إيجاد حلول لأخطر المهددات في العالم.