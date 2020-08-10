إرشادات جديدة لحماية العمّال المهاجرين أثناء جائحة كوفيد-19

ويمثل العمّال المهاجرون جزءا مهمّا من القوى العاملة حول العالم، حيث يمثلون 3.5% من سكان العالم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة، في جميع أنحاء العالم عليهم، بما في ذلك القطاعات التي تقدم السلع والخدمات الأساسية، فضلا عن الصناعات التي تضررت بشدة بسبب جائحة كـوفيد-19.

وأشارت مارينا مانكي، رئيسة قسم التنقّل العمالي والتنمية البشرية في المنظمة الدولية للهجرة، إلى أن هؤلاء العمال يعملون ليس فقط "كأطباء وممرضين وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، ولكن كعاملين في مجال الزراعة والنقل والتجزئة، و يحافظون على تنشيط مدننا وبلداتنا".

تحديات فريدة

ومع استمرار تأثير فيروس كورونا على المجتمعات المحلية، يمكن للشركات أن تقوم بدور حاسم في مواجهة التحديات الفريدة التي يواجهها العمّال المهاجرون.

ولأن المهاجرين عرضة لفقدان الوظائف وخفض الرواتب ومخاوف مختلفة تتعلق بالصحة والسلامة، فإنهم بعيدون عن شبكات دعم الأسرة، ويمكن أن يواجهوا حواجز لغوية أو ثقافية واضحة، وغالبا ما يفتقرون إلى الحماية الاجتماعية، كما يعاني الكثيرون من التمييز.

وفي الوقت نفسه، تواجه الاقتصادات الخارجية التي تعتمد على المساهمات المالية من العمّال المهاجرين – لاسيّما البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل – انخفاضا حادّا في التحويلات عبر الحدود.

مبادئ توجيهية

IOM/Thierry Falise عمال مهاجرون من بورما يعملون في مراكب صيد ومجتمعات ساحلية في فانغ نجا، جنوبي تايلاند.

للتصدي للتحديات المحددة التي يواجهها العمّال المهاجرون، خلال جائحة كوفيد-19، نشرت المنظمة الدولية للهجرة وغرفة التجارة الدولية مجموعة من المبادئ التوجيهية لأصحاب العمل يوم الاثنين.

ولتسليط الضوء على دور القطاع الخاص، تتضمن المشورة مجموعة من المبادئ العامة – مثل معاملة جميع العمّال "بالمساواة والكرامة والاحترام" – بصرف النظر عن النوع الاجتماعي أو حالة الهجرة.

وتتمثل هذه المشورة في الفئات الخمس للصحة الجسدية والعقلية وظروف المعيشة والعمل، والدعم الاقتصادي والتوظيف الأخلاقي وشفافية سلسلة التوريد.

وقالت السيّدة مانكي: "أصحاب العمل في وضع فريد يضمن للعمال الحماية الكاملة في مكان العمل وفي مجتمعاتهم وسلاسل عمليات التوريد، نأمل أن يخدمهم هذا الدليل بشكل جيد".

العمل على الأرض

تعمل المنظمة الدولية للهجرة وغرفة التجارة وشبكتها من اللجان الوطنية على زيادة الوعي بتدابير الدعم الخاصة اللازمة للعمال المهاجرين أثناء الجائحة بين الشركات في مناطق مختلفة.

وفي الآونة الأخيرة، استضافت المنظمة الدولية للهجرة وغرفة التجارة الدولية، جنبا إلى جنب مع المكاتب الإقليمية في الأرجنتين وكولومبيا وغواتيمالا والمكسيك، ندوة عبر الإنترنت موجهة إلى أرباب العمل في أميركا اللاتينية باللغة الإسبانية.