الأمين العام: الدروس المستقاة من مأساة الناجين من قصف ناغازاكي ينبغي أن تحفز العالم على التخلص من جميع الأسلحة النووية

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش:

"مثالكم يجب أن يعطي العالم دافعا يوميا لإزالة جميع الأسلحة النووية. للأسف، بعد ثلاثة أرباع قرن من تدمير هذه المدينة بقنبلة ذرية، فإن الخطر النووي يتصاعد مرة أخرى."

ووصف الأمين العام، في خطاب ألقته إيزومي ناكاميتسو، ممثلته السامية لشؤون نزع السلاح، خلال حفل لإحياء ذكرى السلام، أقيم بناغازاكي، المدينة بأنها مثال حقيقي على الصمود والتعافي والمصالحة.

وأكد السيّد غوتيريش أن القصف الذري لا يعرّف مواطني ناغازاكي الذين كرّسوا حياتهم لضمان عدم وقوع مثل هذه الكارثة في مدينة أخرى أو لأشخاص آخرين. وأضاف: "يظل المجتمع الدولي ممتنا لذلك التفاني في تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية".

ناغازاكي.. دافع لإزالة الأسلحة النووية

ودعا السيّد غوتيريش إلى أن يكون مثال سكان ناغازاكي دافعا يوميا للعالم لإزالة جميع الأسلحة النووية. "للأسف، بعد مرور ثلاثة أرباع قرن من حرق هذه المدينة بقنبلة ذرية، بدأ الخطر النووي يتنامى مرة أخرى".

للأسف، بعد مرور ثلاثة أرباع قرن على حرق هذه المدينة بقنبلة ذرية، بدأ الخطر النووي يتنامى مرة أخرى

وأوضح الأمين العام أن احتمالية استخدام الأسلحة النووية عن قصد، أو عن طريق الصدفة أو سوء تقدير، أمر مرتفع بشكل كبير. "يتم تحديث الأسلحة النووية لتصبح أكثر سرية وأكثر دقة وأسرع وأكثر خطورة"، مشيرا إلى أن العلاقة بين الدول المسلحة نوويا محفوفة بالمخاطر، ويشوبها انعدام الثقة وانعدام الشفافية وندرة الحوار.

واختتم الرسالة بالقول: "تُوجّه السيوف النووية مع خطاب عدواني لم نشهده منذ الحرب الباردة".

Hiroshima City إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح تنحني خلال مراسم حفل تذكاري تخليدا لذكرى ضحايا القصف الذري لمدينة هيروشيما 1945. 6 أغسطس 2020

هيروشيما.. الآثار لا تزال قائمة

وتأتي مراسم يوم السبت في أعقاب إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للقصف الذري لمدينة هيروشيما في 6 أغسطس / آب. وقد شارك الأمين العام برسالة مصورة في حفل تذكاري للسلام في اليابان وأشاد بضحايا القصف الذي دمر مدينة هيروشيما عام 1945. وقال في الرسالة: "إن هيروشيما وشعبها اختارا ألا يتصفا بالكوارث، بل بالمرونة والمصالحة والأمل بدلا من ذلك".

ويأتي تأسيس الأمم المتحدة في نفس العام ليترابط بشكل وثيق مع الدمار الذي أحدثته القنابل النووية التي سقطت على هيروشيما وناغازاكي.

وقال السيد غوتيريش: "منذ أيامها الأولى والقرارات الأولية التي اتخذتها، أدركت المنظمة الدولية ضرورة الإزالة التامة للأسلحة النووية،" ولكن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال.