أفغانستان: مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي "الشنيع والجبان" في جلال آباد

وقال أعضاء مجلس الأمن، في بيان صادر يوم الأربعاء، إن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين".

وأضاف البيان أن "أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي وغير مبرر، بغض النظر عن دوافعه، ومكان وزمان ارتكابه، وأيا كان مرتكبوه".

وكان مهاجمون قد فجروا، في مساء 3 أغسطس / آب، سيارات مفخخة خارج مجمع السجن في جلال آباد، الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا شرق العاصمة الأفغانية، كابول، تلتها اشتباكات استمرت ساعات مع قوات الأمن، وفقا لتقارير محلية.

وجاء الهجوم، الذي تبناه تنظيم داعش، في خضم وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة والطالبان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

محاسبة الجناة

وشدد بيان أعضاء مجلس الأمن أيضا على ضرورة تقديم مرتكبي الهجوم ومنظميه ومموليه ورعاته إلى العدالة. ودعوا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إلى التعاون، بنشاط، مع الحكومة الأفغانية، وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة، في هذا الصدد.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن أيضا عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وللحكومة، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.