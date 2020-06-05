منظمة الصحة تصدر إرشادات للعامة حول استخدام أقنعة الوجه في مناطق الانتشار الواسع لكوفيد-19

وبحسب التوجيهات المحدّثة أيضا، تنصح منظمة الصحة العالمية من يتجاوز عمرهم 60 عاما ومن يعانون من أمراض مزمنة ويعيشون في مناطق يوجد بها انتشار مجتمعي واسع للعدوى، بارتداء الأقنعة الطبية وخاصة في المواقف التي يصعب بها الحفاظ على التباعد الجسدي.

كما تنصح الإرشادات الجديدة جميع العاملين الصحيّين في المناطق السريرية في مرفق صحي ما بارتداء الأقنعة حتى في أقسام المستشفيات التي لا يوجد بها مرضى كوفيد-19.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في المؤتمر الصحفي من جنيف: "على سبيل المثال، عندما يقوم طبيب بالمناوبة في قسم القلب الذي ليس فيه مرضى كوفيد-19، يتحتم عليه ارتداء القناع".

وتنصح المنظمة الحكومات بتشجيع العامة على ارتداء الأقنعة حيث يوجد انتشار مجتمعي ويصعب الحفاظ على التباعد البدني مثل المواصلات العامة وفي المحلات التجارية أو في بيئات أخرى محصورة أو مكتظة.

القناع وحده لا يكفي

شدد د. تيدروس على أن استخدام الأقنعة يجب أن يتم كجزء من استراتيجية شاملة في التصدي لمرض كوفيد-19 وقال: "إن الاكتفاء بارتداء الأقنعة فقط لن يقي من كوفيد-19.. ويجب عزل من تثبت إصابته بالمرض ورعايته في أحد المرافق الصحية وحجر من اختلط بالمصابين".

كما شدد على ضرورة التزام الأشخاص المرضى ومن تظهر عليهم الأعراض، المنزل واستشارة الطبيب الخاص، وأن يرتدي أي شخص خالط مصابا القناع الطبي لاسيّما خارج المنزل. وأضاف د. تيدروس أن على العاملين الصحيّين ارتداء الأقنعة وغيرها من أدوات الوقاية عند التعامل مع مرضى يُشتبه بإصابتهم أو تثبت إصابتهم بالمرض.

نوعية القناع تحدث فرقا

يجب إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس المسبب لمرض #كوفيد_19 أو العينات السريرية المأخوذة من المرضى الذين يستوفون تعريف الحالة المشتبه بها، في مختبرات مجهزة بشكل مناسب من قبل فنيين مدربين جيدًا ومحميين.

إرشادات السلامة الحيوية المختبرية:

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التحديث اليومي⬇️ pic.twitter.com/cMVWo434yU — WHO EMRO (@WHOEMRO) June 5, 2020

وتتضمن إرشادات منظمة الصحة العالمية المحدّثة معلومات جديدة بشأن نوعية النسيج المستخدم في صناعة الأقنعة وتحديدا تلك المبتكرة في المنزل.

وأشارت ماريا فان كيرخوف، خبيرة الجوائح والأمراض المعدية في المنظمة، إلى أن الإرشادات تنصح باستخدام أقمشة من ثلاث طبقات على الأقل تتكون من مواد نسيجية مختلفة ذُكرت بالتفصيل في الإرشادات.

كما توضح التوجيهات كيفية الحفاظ على نظافة الأقنعة وغسلها واستخدامها بشكل آمن. وتأتي إرشادات منظمة الصحة العالمية لتكون مكمّلة لتوجيهات سبق وأن صدرت لمساعدة الدول على احتواء كوفيد-19.

معلومات عامة للوقاية من الأمراض

يمكن للأشخاص أن يتسببوا بالعدوى لأنفسهم إذا كانت أيديهم ملوثة واستخدموها لتعديل وضعية القناع أو إزالته ووضعه مرارا وتكرارا دون غسل اليدين في كل مرة.

وحذر د. تيدروس في كلمته من أن الأقنعة تمنح شعورا زائفا بالأمان وتقود الناس إلى تجاهل الإجراءات الأخرى مثل الحفاظ على نظافة اليدين والتباعد الجسدي.

الأقنعة وحدها لا تقي من كوفيد-19. فهي لا تستبدل التباعد الجسدي ونظافة اليدين وغيرها من إجراءات السلامة الصحية العامة -- مدير عام منظمة الصحة

وقال: "لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحا؛ الأقنعة وحدها لا تقي من كوفيد-19. فهي لا تستبدل التباعد الجسدي ونظافة اليدين وغيرها من إجراءات السلامة الصحية العامة"، مؤكدا أن حجر الأساس في كل دولة هو إيجاد المصابين وعزلهم والاختبار ورعاية المرضى وتتبع المخالطين وحجر كل حالة.

ومن أبرز الإرشادات التي وضعتها المنظمة منذ بداية الجائحة: غسل اليدين قبل لمس القناع، والتأكد من عدم وجود أي ثقوب فيها وتغطية الأنف والفم والذقن والتحقق من عدم وجود ثغرات على الجوانب وتجنب لمس القناع بيدين غير نظيفتين، وبعد الانتهاء من استخدامه، يجب إلقاء القناع بالقمامة وغسل اليدين على الفور.

وأضافت ماريا فان كيرخوف: "نوصي باستخدام الأقنعة كجزء من حزمة شاملة.. والجديد في الإرشادات هو أن التوجيهات تُقدم للعامة في المناطق واسعة الانتشار وحيث توجد رعاية سريرية. وبالنسبة للعامة، ننصح المرضى بالتزام المنزل ولكن يجب عليهم وعلى من يقدم الرعاية لهم ارتداء القناع".