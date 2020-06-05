خبراء مستقلون يحثون الولايات المتحدة على مكافحة العنصرية المنهجية والتحيز العنصري

وفي بيان صدر يوم الجمعة، حثوا السلطات الأمريكية على التصدي للعنصرية المنهجية والتحيز العنصري، وإجراء تحقيقات مستقلة في حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل ضباط الشرطة.

جذور العنصرية

"تبدأ القصة الأصلية للشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية بدوريات الرقيق والسيطرة الاجتماعية، حيث تم" كانت ممتلكات البشر من المستعبدين "محمية" من خلال العنف ضد المنحدرين من أصل أفريقي والإفلات من العقاب. في الولايات المتحدة، لا يزال هذا الإرث العرقي واضحا في العمل الشرطي المعاصر".

وأدان الخبراء، الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان - سواء فيما يتعلق ببلدان معينة أو قضايا مواضيعية – مقتل أحمود أربري، وبرونا تايلور في شباط/فبراير وآذار/مارس، وجورج فلويد، في 25 أيار/مايو الذي أشعل موته أثناء احتجازه لدى الشرطة -الاحتجاجات الجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعديد من المدن في جميع أنحاء العالم.

وأطلق ثلاثة رجال بيض النار على السيد أربيري، 25 سنة، أثناء ممارسته رياضة الركض بالقرب من منزله، بينما أصيبت السيدة تايلور، 25 سنة، في فراشها عندما داهمت الشرطة منزلها بالخطأ.

توفي السيد فلويد، 46 سنة، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه في مينيابوليس بتهمة استخدامه فاتورة مزورة. وأثار مقطع فيديو لضابط راكع على رقبة فليود، بينما شارك ثلاثة شرطيين آخرين وشهدوا على الحادثة، غضبا في جميع أنحاء العالم.

UN news/Shirin Yaseen متظاهرون في نيويورك يرفعون شعارات تطالب بالعدالة

القتل الغوغائي

وقال خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إن عمليات القتل هذه تنطوي على إفلات من العقاب أو استخفاف بحياة الإنسان أو فساد، واستخدام الأماكن العامة لفرض السيطرة العرقية، في ظل وجود كل سمة من سمات القتل العشوائي في العصر الحديث.

"إن مقاطع الفيديو التي تظهر الرجال البيض يلاحقون ويركضون ويعدمون شابا يركض، أو تُظهر ضابطا راكعا بوزنه على عنق رجل لمدة ثماني دقائق، تصدم الضمير وتستحضر الرعب نفسه الذي يهدف نظام الإعدام الغوغائي في الولايات المتحدة إلى الإيحاء به".

"بالنظر إلى سجل الإفلات من العقاب حيال عنف عنصري من هذا النوع في الولايات المتحدة، لدى السود أسباب وجيهة للخوف على حياتهم".

مع نزول ملايين الأمريكيين إلى الشوارع، أعرب الخبراء أيضا عن قلقهم بشأن استجابة الشرطة لهذه الاحتجاجات.

وقالوا إن المظاهرات تميزت بالعنف والاعتقال التعسفي والعسكرة واحتجاز آلاف المتظاهرين. كما تم استهداف الصحفيين الملونين واحتجازهم، وتعرض بعضهم للعنف والمضايقة.

معايير مزدوجة

وقال الخبراء إن "تصريحات حكومة الولايات المتحدة التي تحرض وتهدد بالعنف ضد المتظاهرين تتناقض بشكل صارخ مع دعوات التساهل والتفاهم التي أصدرتها الحكومة في أعقاب احتجاجات، معظم من شارك بها من البيض، ضد قيود كوفيد-19 على خدمات مثل صالونات الحلاقة والمنتجعات الصحية".

علاوة على ذلك، فإن قرار نشر القوة العسكرية ضد المتظاهرين "يتضمن صكوكا قانونية تُستخدم أساسا ضد المنحدرين من أصل أفريقي، ولكن نادرا ما تستخدم لصالحهم في حالات مماثلة".

وأضافوا أن هذه الحوادث تتكشف في سياق جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشكل غير متناسب على السكان المنحدرين من أصل أفريقي، الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

**الخبراء ال 28 الذين وقعوا على هذا البيان قد تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إما كمقررين خاصين أو أعضاء في مجموعات عمل مختلفة.

هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا تدفع لهم المنظمة.