العراق: مساعدات نقدية للعمال المهاجرين المتضررين من كوفيد-19، توفرها المنظمة الدولية للهجرة

لقد تمت إحالة المتلقين للمساعدة النقدية، بمن فيهم عمال من الجنسية البنغالية والفلبينية إلى المنظمة الدويلة للهجرة من قبل سفاراتهم المعنية.

وفي أواخر نيسان/أبريل قامت المنظمة بإجراء عملية الفرز لأكثر من 100 فرد باستخدام أداة تقييم الضعف وتتوقع المنظمة أن تتلقى المزيد من الإحالات. واستنادا إلى الحد الأدنى لسلة النفقات، تلقى كل فرد 182 دولارا أمريكيا ليتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والإيجار والمرافق.

وستبدأ في الأيام المقبلة المرحلة الثانية من المساعدة النقدية وسيتم توزيع المبالغ بواسطة بطاقات التحويل الافتراضية Virtual Switch Cards وهي خدمة ماستر كارد والتي يمكن استخدامها لإجراء عملية السحب من البنوك ووكلاء الأموال الآخرين.

سيكون هناك توزيعات أخرى في الأسابيع المقبلة على أساس متجدد.

المهاجرون يتأثرون بشكل غير متناسب

مع استمرار تهديد جائحة فيروس كورونا المستجد للقوى العاملة على مستوى العالم يتعرض العمال المهاجرون بشكل خاص لخطر فقدان مصادر رزقهم. وكما هو الحال في دول أخرى، تأثر العمال المهاجرون في العراق بشكل غير متناسب بالأزمة والتي ينجم عنها تسريح أعداد من العمال على نطاق واسع مما ترك الكثير منهم في وضع مالي محفوف بالمخاطر وجعلهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، جيرارد وايت، "إن المهاجرين من بين الذين تضرروا بشكل خاص من تفشي كوفيد-19 في العراق".

وأضاف أن الكثيرين منهم "يعيشون من شهر إلى آخر حيث يرسلون مدخولهم الشهري إلى عائلاتهم. لقد جعلهم فقدان الدخل غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء وخطر الإخلاء ".

IOM Iraq بحسب دراسة المنظمة الدولية للهجرة في العراق تسببت جائحة كوفيد-19 بانخفاض حاد في الإنتاج والمبيعات.

كيفية تحديد الفئات الضعيفة

وضعت المنظمة الدولية للهجرة في العراق أداة تقييم الضعف لتحديد الأهلية استناداً إلى مؤشرات انعدام الأمن الغذائي والإيجارات. كما يتناول التقييم أيضا أوجه الضعف من الجانب الصحي بين المهاجرين ونوايا للمستقبل.

وأوضح ممثل المنظمة في العراق أن المهاجرين والسكان المضيفين يواجهون نفس التهديدات الصحية من كوفيد-19، "لكنهم غالبا ما يكونون أكثر عرضة للخطر بسبب ظروف المعيشة المزدحمة والعقبات التي تحول دون الحصول على الخدمات الصحية".

وفي هذا السياق دعا إلى "اتخاذ إجراءات لحماية صحتهم وسلامتهم بغض النظر عن وضعهم."

مساعدات كندية

وتأتي هذه الجولة الأولية من المساعدة المالية الطارئة للعمال المهاجرين التي أجريت في أربيل بتمويل من حكومة كندا.

كما تدعم حكومة كندا المساعدة الإنسانية للنازحين داخليا والعائدين والمجتمعات المضيفة في العراق من خلال توفير مواد الإغاثة فضلا عن المأوى والحماية والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي.