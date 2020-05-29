اليوناميد تعرب عن الأسف لتبيّن وجود حالتي كوفيد-19 بين ركاب رحلتها المتجهة إلى نيروبي

وأخذت البعثة المختلطة علما بذلك بعد أن أجرت السلطات الصحية الكينية الفحص المعملي عليهما عقب وصولهما إلى مطار جومو كينياتا الدولي بالعاصمة الكينية نيروبي.

الفحص الطبي قبل المغادرة

وأوضح بيان اليوناميد أنه لم تظهر على أي من ركاب هذه الطائرة أية أعراض ظاهرية لفيروس كورونا التاجي أو علامات لأي مرض أثناء فحصهم طبيا قبل المغادرة.

وذكرت اليوناميد أنه تم تشخيص هذين المسافرين إيجابياً فور وصولهما وفحصهما بواسطة تحليل البي سي آر PCR (تفاعل البوليميراز المتسلسل).

ويعمل أحد الموظفيْن في اليوناميد فيما يعمل الآخر لدى إحدى المنظمات غير حكومية العاملة في دارفور بالشراكة مع عدد من وكالات الأمم المتحدة.

اليوناميد تراجع إجراءاتها المتعلقة بالسفر

وتتواصل البعثة عن قرب مع السلطات الكينية في نيروبي لضمان تلقي موظفها المصاب كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة المتاحة لديها.

هذا قد وُضع المسافرون الآخرون الذين وصلوا على متن هذه الرحلة في الحجر الصحي وهم يخضعون للرقابة الطبية وفقاً لبرتوكولات كوفيد-19 المتبعة في كينيا.

وقد باشرت اليوناميد بتفعيل الإجراءات الإلزامية بتعقب المخالطين والتي وضعتها البعثة، كما بدأت بمراجعة كافة إجراءاتها المتعلقة بسفر الموظفين.

تعاون وثيق بين كينيا والسودان

وذكر البيان أن فريق إدارة الأزمات باليوناميد، والذي يترأسه رئيس البعثة، السيد جيريمايا مامابولو، "يواصل العمل في إطار التعاون الوثيق والكامل مع كلٍ من حكومة السودان وحكومة كينيا في هذا الشأن".

وسيستمرُّ فريق إدارة الأزمات في اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وفقاً للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية وقرارات السلطات الصحية الكينية والسودانية، بالإضافة إلى إجراءات مكتب الأمم المتحدة في نيروبي الهادفة الى مكافحة فيروس كوفيد-19 ومنع انتشاره.

خمسة عشر مشاركا معظمهم من النساء بمعسكرات النازحين في الجنينة، غرب #دارفور، حضروا ورشة ركزت على تصنيع الكمامات في ظل جائحة الكورونا pic.twitter.com/tj3EILdRbd — UNAMID (@unamidnews) May 28, 2020

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة كانت تحمل على متنها 14 راكبا من العاملين باليوناميد وفريق الأمم المتحدة القطري والمنظمات غير الحكومية بمن فيهم عدد من موظفي اليوناميد الذين اختاروا مغادرة البعثة طوعاً نظراً لأنهم يعانون من ظروف صحية مُسبقة تجعلهم أكثر عرضة للخطر في حال الإصابة بفيروس كوفيد-19، وعلى الأخص في ظل ظروف العمل الميداني.

استجابة يوناميد لكوفيد-19

هذا وتعمل بعثة يوناميد على نشر التوعية حيال فيروس كورونا وكيفية حماية أنفسنا والآخرين منه.

وأطلق قسم الاتصال والإعلام ببعثة اليوناميد، بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية غرب دارفور، حملة توعية في الطرقات ضد مرض كورونا، بمعسكرات النازحين ومدينة الجنينة في غرب دارفور.

وقد أقامت البعثة ورشة ركزت على تصنيع الكمامات بمعسكرات النازحين في الجنينة، غرب دارفور، شارك فيها خمسة عشر شخصا معظمهم من النساء.

هذا ويقوم حفظة السلام النيباليين العاملين بموقع البعثة الميداني في طويلة، شمال دارفور بممارسة اليوغا. وتهدف هذه الممارسات اليومية إلى تخفيف حدة التوتر والقلق أثناء جائحة كـوفيد-19 وإبقائهم على حالة بدنية وعقلية سليمة حتى يقوموا بالتزاماتهم وتنفيذ تفويض البعثة في ظل الجائحة.